Пять человек госпитализированы после взрыва на заводе под Белгородом
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На комбикормовом заводе под Белгородом произошел взрыв, передает «Интерфакс».
В результате инцидента пострадали пять человек.
«Пять человек получили травмы, они госпитализированы в больницу Белгорода», — сообщил источник.
Как сообщает РИА «Новости», пострадавшие доставлены в ожоговый центр.
Представитель экстренных служб региона пояснил, что хлопок газовоздушной смеси произошел на шестом этаже семиэтажного производственного здания.