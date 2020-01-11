Пять человек госпитализированы после взрыва на заводе под Белгородом

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На комбикормовом заводе под Белгородом произошел взрыв, передает «Интерфакс».

В результате инцидента пострадали пять человек.

«Пять человек получили травмы, они госпитализированы в больницу Белгорода», — сообщил источник.

Как сообщает РИА «Новости», пострадавшие доставлены в ожоговый центр.

Представитель экстренных служб региона пояснил, что хлопок газовоздушной смеси произошел на шестом этаже семиэтажного производственного здания.