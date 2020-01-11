Киев выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по $8,3 тысяч
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что власти выплатят по $8,3 тыс. семьям погибших украинцев в авиакатастрофе в Иране. Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.
Он добавил, что «Международные авиалинии Украины» выплатят семьям членов экипажа, которые погибли в этой трагедии.
«Мы проконтролируем, чтобы семьи каждого погибшего, получили страховую выплату, предусмотренную Монреальской конвенцией», — сказал Гончарук.
Кроме того, премьер заявил, что правительство готово оказать семьям погибших юридическую поддержку и сопровождение в подготовке исковых и других заявлений, чтобы восстановить справедливость.
Он отметил, что украинские дипломаты работают над вопросом компенсации от иранской стороны.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду утром. Погибли все находившиеся на борту 176 человек.
Позже стало известно, что украинский Boeing был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны Ирана.
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