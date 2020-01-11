На Украине зарегистрирован случай бешенства у человека

В Николаевской области Украины зарегистрирован случай бешенства у человека, передает «Страна.ua».

Как сообщил Центр общественного здоровья (ЦОЗ), 31-летнего мужчину госпитализировали с диагнозом «бешенство, манифестная форма».

Отмечается, что у пациента наблюдается боязнь воды и аэрофобия.

Мужчину укусила бездомная собака укусила мужчину в августе 2019 года, от профилактических прививок он отказался.

Отмечается, что у человека инкубационный период бешенства обычно длится от одного до трех месяцев, но может варьироваться от одной недели до года.