Россияне рассказали, сколько заграничных городов посетили в 2019 году

Жители России рассказали, сколько заграничных городов посетили в 2019 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проведенный сайтом Ostrovok.ru опрос.

Так, 20% россиян побывали в одном или двух зарубежных городах, от двух до трех городов посетили 10%. В пять-семь городов съездили 8% жителей России.

В 8-10 мест съездили 4% граждан. Такое же количество опрошенных побывало в 11-15 городах.

Больше 15 заграничных городов смогли посетить только 3%.

При этом 51% респондентов съездить заграницу не удалось.

Согласно опросу, самыми популярными зарубежными городами стали Париж, Барселона, Прага, Рим, а также Ницца, Лондон, Варшава, Милан и Стамбул. Популярность городов оценивалась по количеству забронированных отелей.

В опросе приняли участие больше 5000 тысяч пользователей социальных сетей.