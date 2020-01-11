В КСИР заявили, что США являются виновниками авиакатастрофы в Иране

Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что крушение самолета стало результатам действий Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, авиакатастрофа стала ценой «американских злодеяний и действий». Он добавил, что в ночь на 8 января иранские ракеты были в состоянии полной боевой готовности, так как ночью в небе было много военных самолетов.

При этом Хаджизаде не отрицает вину КСИР.

«Когда я понял, что произошло, я захотел умереть. Я бы лучше умер, чем стал свидетелем этого инцидента», — признал он.

Командующий рассказал, что Boeing 737 сбили ракетой малой дальности. Иранская система ПВО приняла его за крылатую ракету.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января. По официальным данным, погибли все находившиеся на борту 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа. Позже стало известно, что украинский Boeing был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны Ирана.

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