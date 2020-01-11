В РПЦ назвали храм подходящим местом для знакомства с девушкой

Председатель синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил, что для православного христианина вполне естественно познакомиться с девушкой в храме. Об этом сообщает«Интерфакс».

«Для православного христианина и православной христианки сама атмосфера храма - это та вполне естественная ситуация, где может зародиться не только личное знакомство, но и любовь», — сказал он.

При этом митрополит отметил, что храм – это божий дом, и идти туда целенаправленно для поиска невесты странно.

Кроме того, священнослужитель напомнил поговорку о том, что браки заключаются на небесах, добавив, что многие православные, которые впоследствии стали супругами, познакомились именно в храме.

По мнению митрополита, если чувство любви возникло с первого взгляда, то не стоит упускать это чувство, и не стесняясь, подойти к девушке и с ней поговорить.

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