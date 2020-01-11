СНБО Украины завершил политическое расследование крушения Boeing в Тегеране

Оперативный штаб при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины завершил политическую часть расследования крушения украинского самолета в аэропорту Тегерана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу офиса президента Украины.

В настоящее время продолжается работа над проведением необходимых юридических процедур.

В ходе расследования Иран оперативно предоставил Украине все необходимые материалы для анализа, отметили в оперативном штабе.

Ранее сообщалось, что украинский Boeing был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны Ирана.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду утром. По официальным данным, погибли все находившиеся на борту 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.

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