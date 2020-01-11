В Минпросвещения рассказали об изменениях в школьных оценках

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Министр просвещения России Ольга Васильева на итоговом заседании коллегии министерства, июнь 2019... Министр просвещения России Ольга Васильева на итоговом заседании коллегии министерства, июнь 2019...
Министр просвещения России Ольга Васильева на итоговом заседании коллегии министерства, июнь 2019...
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Министр просвещения России Ольга Васильева рассказала, что успехи школьников по музыке, физкультуре и изобразительному искусству будут оцениваться по шкале «зачет-незачет». Об этом сообщает «Российская газета».

По словам Васильевой, многие школы используют данную систему в процессе обучения, однако в аттестат ставятся оценки по пятибалльной системе.

Разрабатываемые Министерством просвещения изменения в порядок выдачи аттестатов позволят закрепить право школы ставить отметку «зачтено» по физкультуре, музыке и изобразительному искусству.

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