В Минпросвещения рассказали об изменениях в школьных оценках
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Министр просвещения России Ольга Васильева рассказала, что успехи школьников по музыке, физкультуре и изобразительному искусству будут оцениваться по шкале «зачет-незачет». Об этом сообщает «Российская газета».
По словам Васильевой, многие школы используют данную систему в процессе обучения, однако в аттестат ставятся оценки по пятибалльной системе.
Разрабатываемые Министерством просвещения изменения в порядок выдачи аттестатов позволят закрепить право школы ставить отметку «зачтено» по физкультуре, музыке и изобразительному искусству.
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