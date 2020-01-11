Синоптики рассказали о температурных рекордах на предстоящей неделе
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На предстоящей неделе в Москве ожидается приближенная к рекордным значениям погода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности директора Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По словам синоптика, в понедельник, 13 января, в столице ожидается ночью до -1...+1 °С, а днем — +2...+4 °С, также будут осадки.
«Температура в течение недели приблизится к рекордным значениям за весь период наблюдения», — уточнил Вильфанд.
Он также отметил, что на протяжении недели видимых изменений погоды не ожидается, а температура в Москве будет держаться в пределах «нулевой отметки».
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