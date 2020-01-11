СМИ: Участник убийства россиянина осужден на 100 лет в США

Суд в США вынес приговор одному из участников убийства 18-летнего россиянина Артема Зиберова и его 17-летнего друга Шади Ади Наджара. Об этом сообщает wtop.com.

Отмечается, что тела школьников были обнаружены в машине в пригороде Вашингтона Роквилле с многочисленными огнестрельными ранениями за день до выпускного.

По данным следствия, осужденный Роджер Гарсия осуществил по меньшей мере шесть выстрелов, а также участвовал в плане по заманиванию молодых людей на место преступления.

Уточняется, что всего по делу были задержаны четыре человека, именно Рони Галисию, Эдгара Гарсия-Гаона, Роджера Гарсию и Хосе Каналес-Янеса. Все они производили выстрелы. Также остальные трое получили пожизненные сроки без права на досрочное освобождение.