Жительница Бурятии избила медиков за неправильное поведение

Жительница Улан-Удэ нанесла несколько ударов медикам скорой помощи, после того, как они прибыли к ней домой, чтобы оказать помощь ее мужу, у которого было поранено лицо. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по Бурятии.

Как стало известно, женщина посчитала, что медики вели себя неподобающим образом.

«Недолго думая, хозяйка ударила одну из них в лицо, а вторую — в живот», — говорится в сообщении.

Отмечается, что хозяйку квартиры задержали.

Сама женщина объяснила свои действия тем, что «ей не понравилось, что фельдшер посмотрелась в зеркало на стене».