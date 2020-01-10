Житель Подмосковья намерен через суд признать себя потомком Ивана Грозного

Житель подмосковного Красногорска Валерий Кубарев заявил, что исследовал книгу «Генеалогические таблицы по истории европейских государств» и обнаружил прямую связь с царем Иваном Грозным. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Он отметил, что будет обращаться в суд с требованием признать себя потомком Грозного.

Кубарев считает, что это ему нужно, чтобы легально ухаживать за могилой царя.

По его словам, он планирует провести судебную молекулярно-генетическую экспертизу Y-хромосомы московских князей, останки которых хранятся в Кремле.

Как известно, усыпальница Иван IV находится в Архангельском соборе.