Москва вошла в пятерку лучших городов мира
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Москва стала одним из лучших городов мира по версии международной консалтинговой компании Resonance Consultancy. Об этом сообщает РИА «Новости».
В ежегодном рейтинге Best Cities столица России расположилась на пятой строчке.
Первое место занял Лондон. В тройку лидеров также вошли Нью-Йорк и Париж. Токио занял четвертое место.
Москва оказалась выше в рейтинге таких городов как Дубай, Сингапур, Барселона, Лос-Анджелес, Рим.
Для исследования были проанализированы климат, уровень безопасности, городская инфраструктура для отдыха и развлечений, популярность города в сети.
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