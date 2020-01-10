Москва вошла в пятерку лучших городов мира

Москва стала одним из лучших городов мира по версии международной консалтинговой компании Resonance Consultancy. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ежегодном рейтинге Best Cities столица России расположилась на пятой строчке.

Первое место занял Лондон. В тройку лидеров также вошли Нью-Йорк и Париж. Токио занял четвертое место.

Москва оказалась выше в рейтинге таких городов как Дубай, Сингапур, Барселона, Лос-Анджелес, Рим.

Для исследования были проанализированы климат, уровень безопасности, городская инфраструктура для отдыха и развлечений, популярность города в сети.

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