«Россети» не допустили ни одного серьезного нарушения за новогодние праздники

Группа «Россети» подвела в пятницу итоги работы электросетевого комплекса в праздничные и выходные дни 2020 года.

Подчеркивается, что за весь период с 1 по 8 января 2020 года несмотря на сложные метеорологические условия в ряде регионов в работе основной сети 35 кВ и выше не было допущено ни одного значимого технологического нарушения, повлекшего длительные перерывы подачи электроэнергии потребителям.

Энергетики полностью выполнили все поставленные на праздничные дни задачи, добившись максимальных показателей надежности электроснабжения потребителей всех категорий, отметил генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский.

Таких высочайших результатов удалось добиться благодаря внедренным в группе компаний новым подходам к подготовке энергообъектов и персонала к работе в период повышенных нагрузок, а также внедряемым цифровым технологиям для повышения эффективности технологических процессов.

Отмечается, что для столь уверенного прохождения периода новогодних праздников в группе «Россети» было сформировано более 10 тысяч бригад в составе 49 тысяч человек. В это число входит 583 мобильные бригады, способные в кратчайшие сроки прийти на выручку своим коллегам в соседних регионах и из других территориальных сетевых организаций.