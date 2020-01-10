Украина попросила Канаду предоставить информацию об авиакатастрофе в Тегеране

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Офис Генерального прокурора Украины попросил Канаду предоставить имеющуюся у нее информацию относительно крушения самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране 8 января. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

«Офис Генерального прокурора обратился к канадской стороне с просьбой предоставить имеющуюся у канадской стороны информацию, которая может способствовать расследованию уголовного производства по факту авиакатастрофы самолета авиакомпании «МАУ», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что у канадской разведки есть доказательства относительного того, украинский лайнер был сбит иранской ракетой.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду утром. По официальным данным, погибли все находившиеся на борту 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.

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