Подарившая слепым просроченные продукты компания из Кургана объяснилась
Подарившая членам местного общества слепых просроченные подарки фирма из Кургана — ИП Якимов А.В. — извинилась за имевшее место недоразумение, передает местное РИА «Новый День».
Алексей Якимов утверждает, что злого умысла компания точно не имела.
Просроченный статус подаренных продуктов заметили родственники тех, кому предназначались подарки.
«На складе могли перепутать коробки», — так объяснил случившееся предприниматель Акимов.
Впредь, пообещал он, компания будет более внимательной.