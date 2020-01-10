Синоптики: «крещенских» морозов в Москве ожидать не стоит

Жителям Москвы не стоит ожидать «крещенских» морозов 19 января, так как погода сильно не изменится. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погода «Фобос» Александра Синенкова.

По словам синоптика, в этот день температура воздуха будет колебаться от -5°C до +2°C.

«Поэтому такой воистину морозной крещенской погоды в Центральной части России в этом году ожидать не следует», — отметил Синенков.

Он также рассказал, что 19 января в российской столице ожидаются осадки преимущественно в виде снега, мокрого снега и дождя. Снежный покров достигнет 5-7 сантиметров.

Также Синенков пояснил, что мощность льда на водоемах зависит от течения. По его словам, там, где нет течения, лед в пределах 5-8 сантиметрах выдержит человека, а вот с большими водоемами стоит быть осторожными, так как в их середине может быть опасно.

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