На юге Москвы человек выпал из окна

На юге Москвы человек погиб, выпав из окна. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Как отмечается, инцидент произошел в доме на Севастопольском проспекте.

Жители многоэтажки пожаловались на странный запах в подъезде. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, они обнаружили, что в одной из квартир были открыты три конфорки газовой плиты, а житель дома выпал из окна.

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. Выясняются причины и обстоятельства инцидента.