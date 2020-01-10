Власти захотели штрафовать за завышение стоимости услуг ЖКХ

Российские власти хотят начать штрафовать ресурсоснабжающие организации, которые незаконно завышают цены на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Об этом пишут «Известия».

Планируется, что кабмин внесет на рассмотрение в Госдуму соответствующую поправку в ст. 157 «Жилищного кодекса» страны уже во второй половине 2020 года.

На данный момент разработкой поправки занимается министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. В кабмин проект должен поступить в марте этого года.

По словам главы комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской, из-за повышения цен страдают в первую очередь россияне. Поэтому устанавливать штрафные меры для так ресурсоснабжающих организаций, по ее мнению, можно совершенно спокойно.

Также идею о создании поправки поддержали и в других фракциях Госдумы. Однако эксперты считают, что одним законопроектом сложившуюся ситуацию не изменить.