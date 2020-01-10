Иран захотел увидеть данные о причастности к крушению Boeing 737 после слов Трюдо
Официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави заявил, что Тегеран хочет видеть сведения премьера Канады Джастина Трюдо о причастности страны к крушению украинского Boeing, передает РИА «Новости».
Ранее Трюдо сказал, что потерпевший крушение в аэропорту Тегерана украинский Boeing 737 был случайно сбит иранской ракетой.
Мусави, от лица Ирана, попросил Канаду и другие страны, у которых есть соответствующие данные, предоставить их на рассмотрение комитету по расследованию авиакатастрофы.
Он напомнил, что Иран также позвал для расследования трагедии экспертов из Украины и представителей компании Boeing.
Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, разбился 8 января. На борту лайнера находились 176 человек, в том числе девять членов экипажа. По последним данным, все они погибли.
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