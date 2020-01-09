Депутата Новосибирска возмутили платные горки

Платный вход в ледовый городок Новосибирска возмутил депутата городского совета Наталью Пинус, свое недовольство она высказала на странице ВКонтакте.

Один билет на территорию ледового городка с крутыми горками стоит 300 рублей, семья из четырех человек должна заплатить 1200 рублей за одно посещение, заявила Пинус. При этом она подчеркнула, что во всех соседних городах подобные развлечения бесплатны для населения.

Депутат отметила, что направила в мэрию Новосибирска письмо с вопросами и требованием разъяснить ситуацию.

В департаменте культуры, спорта и молодежной политики города заявили, что платный вход на территорию городка объясняется стоимостью строительства горок, а также их опасностью. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на главу департамента Анну Терешкову.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россия попала в список лучших туристических направлений благодаря ледовым городкам

— Вице-мэр Екатеринбурга в мороз пригласил журналистов на открытие ледового городка и не пришел

— В Хабаровском крае пьяный угонщик снес остановку и ледовый городок