В Москве из-за крыс закрыли продуктовый магазин
Магазин сети «Пятерочка» на северо-востоке Москвы временно закрыли из-за нашествия крыс, передает РИА «Новости».
По данным врио главного санитарного врача по Северо-Восточному округу Ирины Тарасенко, в ходе осмотра магазина на улице Бестужевых выявлено неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние.
Она отметила, что в заел были разбросаны погрызенные фрукты. При этом самих крыс обнаружить не удалось, однако присутствовали следы их жизнедеятельности.
Дело передадут в районный суд для принятия дальнейшего решения.
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