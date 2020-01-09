В Москве из-за крыс закрыли продуктовый магазин

Магазин сети «Пятерочка» на северо-востоке Москвы временно закрыли из-за нашествия крыс, передает РИА «Новости».

По данным врио главного санитарного врача по Северо-Восточному округу Ирины Тарасенко, в ходе осмотра магазина на улице Бестужевых выявлено неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние.

Она отметила, что в заел были разбросаны погрызенные фрукты. При этом самих крыс обнаружить не удалось, однако присутствовали следы их жизнедеятельности.

Дело передадут в районный суд для принятия дальнейшего решения.

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