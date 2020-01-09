СМИ: оба «черных ящика» разбившегося в Тегеране Boeing повреждены
«Черные ящики» разбившегося в Тегеране украинского самолета Boeing 737 были повреждены в результате крушения, заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
По его словам, самописцы находятся в распоряжении иранский следователей. Он отметил, что оба «черных ящика» были повреждены в результате аварии и пожара, но блоки памяти сохранились.
«В устройствах сохранились блоки памяти, однако на них заметны физические повреждения», — отметил Абедзаде.
Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни 8 января. В СНБО Украины заявляли, что на борту лайнера находились 176 человек, в том числе девять членов экипажа.
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