Власти Ухты заявили об отсутствии угрозы для местных жителей после взрыва на НПЗ

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Взрывы и пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте не представляют угрозы для местных жителей, заявили в пресс-службе администрации города. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент носит локальный характер, угрозы для жителей города нет, отметил глава пресс-службы администрации Евгений Грох. Он подчеркнул, что дым и выбросы в результате пожара отсутствуют.

Для ликвидации последствий произошедшего создан специальный штаб, ситуация контролируется властями, заявил глава города Магомед Османов.

9 января взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте. По данным СМИ, взрывная волна ощущалась на улицах города.

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