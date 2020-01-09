Следователи начали проверку по факту пожара на НПЗ в Ухте
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СУ СК по Республике Коми начало доследственную проверку по факту пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в результате пожара пострадал один человек.
Следователи приступили к работе на месте ЧП.
По данным МЧС, возгорание возникло на установке гидродепарафинизации дизтоплива.
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