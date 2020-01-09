Следователи начали проверку по факту пожара на НПЗ в Ухте

close
Кадры из видео Кадры из видео
Кадры из видео
chto_govorit_ukhta/vk.com, коллаж

СУ СК по Республике Коми начало доследственную проверку по факту пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в результате пожара пострадал один человек.

Следователи приступили к работе на месте ЧП.

По данным МЧС, возгорание возникло на установке гидродепарафинизации дизтоплива.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе произошел в Ухте

Пожар на НПЗ в Ухте произошел из-за технологического взрыва