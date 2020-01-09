Экс-глава Серпуховского района Шестун прекратил голодовку

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун прекратил голодовку по рекомендации Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Шестуна Аллу Кульбаеву.

По словам Кульбаевой, ЕСПЧ в ответ на поступившую жалобу рекомендовал российскому правительству прекратить нарушения прав человека в отношении Шестуна, а бывшему главе подмосковного района рекомендовалось прекратить голодовку.

ЕСПЧ намерен держать ситуацию на контроле до марта 2020 года, подчеркнула адвокат.

По данным следствия, Шестун, воспользовавшись своей должностью главы района, через доверенных лиц создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций. На доходы от компаний он приобрел земельные участки. Кроме того, чиновник обвиняется в получении взятки за общее покровительство.

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