Совбез Абхазии созван из-за беспорядков в Сухуме
Совет безопасности Абхазии собирается для обсуждения общественных беспорядков в Сухуме, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-спикера парламента страны Левона Галустяна.
От дальнейших комментариев вице-спикер отказался.
Ранее сообщалось, что в Абхазии протестующие штурмуют администрацию президента страны. Штурм начался в 13.00 мск., граждане выломали двери и попытались ворваться в здание.
В администрации назвали происходящее попыткой государственного переворота.
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