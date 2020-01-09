Совбез Абхазии созван из-за беспорядков в Сухуме

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Совет безопасности Абхазии собирается для обсуждения общественных беспорядков в Сухуме, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-спикера парламента страны Левона Галустяна.

От дальнейших комментариев вице-спикер отказался.

Ранее сообщалось, что в Абхазии протестующие штурмуют администрацию президента страны. Штурм начался в 13.00 мск., граждане выломали двери и попытались ворваться в здание.

В администрации назвали происходящее попыткой государственного переворота.

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