Генсек ОБСЕ ответил на письмо о ситуации с журналистами Sputnik Эстония

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер ответил на письмо МИА «Россия сегодня» о ситуации с журналистами Sputnik Эстония, сообщает РИА «Новости».

В ответном письме подчеркнул важность беспрепятственной работы зарубежных журналистов.

Офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации следит за ситуацией и находится в контакте с властями Эстонии, отметил Гремингер.

Ранее стало известно, что сотрудники Sputnik Estonia получили от эстонских властей угрозы о возбуждении против них уголовных дел, если те до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА «Россия сегодня».

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