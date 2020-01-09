Генсек ОБСЕ ответил на письмо о ситуации с журналистами Sputnik Эстония
Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер ответил на письмо МИА «Россия сегодня» о ситуации с журналистами Sputnik Эстония, сообщает РИА «Новости».
В ответном письме подчеркнул важность беспрепятственной работы зарубежных журналистов.
Офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации следит за ситуацией и находится в контакте с властями Эстонии, отметил Гремингер.
Ранее стало известно, что сотрудники Sputnik Estonia получили от эстонских властей угрозы о возбуждении против них уголовных дел, если те до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА «Россия сегодня».
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