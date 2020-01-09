В Абхазии штурм администрации президента сочли попыткой госпереворота
В администрации президента Абхазии прокомментировали события, происходящие в Сухуме. Об этом пишет «Интерфакс».
В администрации расценили штурм госучреждения попыткой государственного переворота.
Там также добавили, что власть делает все возможное, чтобы удержать в конституционном русле ситуацию в республике.
Штурм в Абхазии начался в 13.00 мск., граждане выломали двери и попытались ворваться в здание.
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