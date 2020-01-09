Стало известно, кто выиграл 1 млрд рублей в лотерею

Новогоднюю лотерею в 1 млрд рублей выиграла жительница Московской области Надежда Бартош. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу распространителя государственных лотерей «Столото».

Розыгрыш лотереи с рекордным призом проводился в новогоднюю ночь. Однако женщина приехала на оформление выигрыша лишь в четверг, 9 января. Ее сопровождали супруг и дочь.

Отмечается, что удачливый лотерейный билет победительнице подарила дочка на день рождения, который также 31 декабря. В общей сложности у нее было 10 новогодних билетов.

«Торговый центр уже закрывался, когда дочь предложила мне купить билет. Обычно я смотрела счастливые числа, но в этот раз пришлось выбирать в спешке первые попавшиеся билеты», — рассказала Бартош.

О сумме выигрыша женщина узнала лишь 3 января. Победительница поделилась, что намерена купить себе украшение, которое будет напоминать о миллиарде и станет достойным подарком на день рождения.

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