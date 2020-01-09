При штурме администрации президента Абхазии пострадали несколько человек

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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В результате штурма администрации президента Абхазии пострадали несколько человек, их госпитализировали. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, пострадавших митингующих вывели из здания их сторонники.

Однако в Минздраве Абхазии заявили, что никто не пострадал.

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