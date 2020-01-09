В Саратовской области 5-летний мальчик застрелил отца из ружья

В Саратовкой области 5-летний мальчик случайно выстрелил в своего отца из ружья, мужчина скончался на месте. Об этом сообщает «Версия-Саратов».

Как отмечается, инцидент произошел в поселке Ивантеевка 3 января.

По данным издания, когда мужчина убирал ружье в ящик, ребенок захотел помочь отцу, протянув ему оружие. Оказалось, в патроннике находился один патрон.

При передаче мальчик случайно нажал на курок, и ружье выстрелило в шею мужчины. Он полученных травм он скончался на месте.

По факту произошедшего правоохранительные органы начали проверку.