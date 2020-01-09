Кабмин внес в Госдуму проект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект о штрафах до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков в сети. Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы.

Согласно документу, за пропаганду наркотических и других потенциально опасных веществ в интернете гражданам будет грозить штраф от 5 до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тыс. рублей, для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юрлица, — от 50 до 100 тыс. рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток, для юрлиц — от 1 млн до 1,5 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, распространяющим информацию об указанных веществах в сети, также может грозить штраф от 4 до 30 тыс. рублей с административным выдворением за пределы России, либо административный арест на срок до 15 суток.

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