Обвиняемого в убийстве аспирантки Соколова перевели в следственный изолятор в Москве

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Обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко доцента Олега Соколова перевели из Центра психиатрии имени В. П. Сербского в следственный изолятор в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката историка Александра Почуева.

Ранее обвиняемый был помещен в клинику для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

По словам правозащитника, экспертиза должна показать, находится ли Соколов в состоянии вменяемости.

«Его перевели обратно в СИЗО. Экспертиза вошла в заключительную стадию», — сказал Почуев.

Он также отметил, что в настоящее время защита ожидает окончательных выводов экспертов, она должна быть предъявлена в 20-х числах января.

В ноябре 2019 года Соколов был задержан возле реки Мойки с рюкзаком, в котором находились части человеческого тела. Как стало известно, они принадлежали аспирантке Ещенко, которая состояла с ним в личных отношениях. На момент совершения преступления Соколов являлся преподавателем СПбГУ.

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