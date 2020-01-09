Иран опубликовал отчет о крушении украинского Boeing

Власти Ирана опубликовали предварительный отчет о причинах крушения украинского Boeing.

Сообщается, что борт пытался вернуться в аэропорт вылета, при этом сигнал бедствия не подавался.

«Самолет сначала поднимается на высоту 8000 футов, после чего пропадает с радаров, сталкивается с землей и разрушается. Согласно сообщениям очевидцев (люди на земле и члены экипажа других летных средств), в самолете начался пожар, а после столкновения самолета с землей произошел взрыв», — заявил глава Организации гражданской авиации Ирана.

Также стало известно, что черные ящики были повреждены и переданы для расшифровки, все обломки самолета также собраны и отправлены на экспертизу.

Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни 8 января. В СНБО Украины заявляли, что на борту лайнера находились 176 человек, в том числе девять членов экипажа.

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