На Чукотке обнаружили оленевода, который 16 дней жил без еды в тундре

На Чукотке спасатели обнаружили живым пропавшего 16 дней назад оленевода. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ЕДДС городского округа Эгвекинот.

Как отмечается, мужчина пропал 21 декабря. Он направлялся на снегоходе в село Рыркайпий, но по дороге заблудился.

Все это время он находился в рыбацкой балке в 200 км от села, у него не было никакой еды.

«Его нашли, он жив-здоров, но похудел, потому что не ел 16 дней», — сообщили в ЕДДС.

В медицинской помощи мужчина не нуждается, его состояние удовлетворительное.

«Когда его нашли, его чуть-чуть покормили. Это счастливый случай, что человек выжил в тундре столько дней», — добавил собеседник.