Западная разведка назвала версию крушения украинского самолета в Иране
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Западная разведка заявила, что согласно первоначальной оценке, украинский авиалайнер, который потерпел крушение 8 января в Иране, не был сбит ракетой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в сфере безопасности Канады.
По словам анонимного источника, Boeing 737 разбился из-за технической неисправности.
Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни. В СНБО Украины заявляли, что на борту лайнера находились 176 человек, в том числе девять членов экипажа.
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