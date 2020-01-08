Авиакомпания МАУ опубликовала имена пассажиров упавшего в Тегеране самолета

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» опубликовала список с именами 167 пассажиров разбившегося под Тегераном самолета.

Как отмечается, на борту лайнера находились две гражданки Украины — Ольга Кобюк 1958 года рождения и Елена Малахова 1981 года рождения.

Ранее сообщалось, что украинский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни. В СНБО Украины заявляли, что на борту лайнера находились 177 человек, в том числе девять членов экипажа.

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