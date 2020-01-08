Медведев поручил оценить безопасность полетов в районах Персидского и Оманского заливов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министрам оценить безопасность полетов и туризма в районе Персидского и Оманского заливов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретарь главы российского правительства Олега Осипова.

«Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину оценить безопасность полетов и туризма в ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учетом произошедших там последних событий», — сказал Осипов.

Кроме того, Медведев поручил подготовить предложения по обеспечению безопасности российских граждан с учетом различных сценариев развития ситуации.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.

8 января самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни. В СНБО Украины заявляли, что на борту лайнера находились 177 человек, в том числе девять членов экипажа.