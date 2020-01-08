Генпрокуратура Украины приступила к расследованию авиакатастрофы в Тегеране

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Офис генерального прокурора Украины приступил к досудебному расследованию причин крушения самолета компании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Целью расследования является установление фактов, которые привели к гибели, по предварительным данным, 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них были украинцы», — говорится в сообщении.

Необходимые данные были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей).

Ранее сообщалось, что украинский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни. В СНБО Украины заявляли, что на борту лайнера находились 177 человек, в том числе девять членов экипажа.

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