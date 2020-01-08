В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме

В Саратове в результате пожара в жилом пятиэтажном доме погибли двое человек. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Как отмечается, инцидент произошел на в одной из квартир дома на улице Моторной в Ленинском районе во вторник, 7 января, около 23.00 (22.00 мск).

Известно, что пожар оплавил пластиковую трубу отопления, из-за чего квартиру затопило горячей водой.

После того, как пожар удалось ликвидироваться, под обломками обнаружили тела 50-летнего мужчины и 43-летней женщины со следами термического воздействия.

По данным СК, очаг возгорания располагался на диване.

По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении.