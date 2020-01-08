Зеленский прервал поездку в Оман из-за крушения самолета в Тегеране

<img src="//img.gazeta.ru/files3/662/12900662/upload-2020-01-08-08.53-pic905-895x505-12363.jpg">

Президент Украины Владимир Зеленский из-за крушения украинского самолета под Тегеране прервал поездку в Оман и возвращается в Киев. Об этом сообщила пресс-служба офиса украинского лидера в Facebook.

«Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев», — говорится в сообщении.

Ранее глава украинского государства выразил соболезнования близким погибших при авиакатастрофе.

Украинский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни. По предварительным данным, в авиакатастрофе погибли 176 человек, в том числе девять членов экипажа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Спасатели обнаружили черный ящик разбившегося в Тегеране самолета

— Большинство пассажиров разбившегося в Тегеране самолета были гражданами Ирана

— Кадры с места крушения украинского Boeing 737 в Иране