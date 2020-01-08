Зеленский прервал поездку в Оман из-за крушения самолета в Тегеране
Президент Украины Владимир Зеленский из-за крушения украинского самолета под Тегеране прервал поездку в Оман и возвращается в Киев. Об этом сообщила пресс-служба офиса украинского лидера в Facebook.
«Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев», — говорится в сообщении.
Ранее глава украинского государства выразил соболезнования близким погибших при авиакатастрофе.
Украинский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни. По предварительным данным, в авиакатастрофе погибли 176 человек, в том числе девять членов экипажа.
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