Онищенко призвал сократить новогодние выходные

Длинные выходные в новогодний период вредят здоровью россиян и экономике страны, заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко. Об этом сообщает Ura.Ru.

По словам Онищенко, Россия связана банковской и экономической системой с Европой, где люди выходят на работу после встречи Нового года. Из-за этого продолжительный отдых россиян в начале января вредит экономике страны.

Кроме того, отметил Онищенко, в праздники люди в России бездельничают, так как во многих городах не хватает развлечений. Безделье приводит к чревоугодию и злоупотреблению алкоголем, что негативно сказывается на здоровье населения страны, подчеркнул депутат.

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