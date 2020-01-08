В Госдуме назвали хамством поведение Жириновского на Красной площади

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Депутат Государственной думы России, глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко заявил, что глава ЛДПР Владимир Жириновский должен ответить за свое поведение на Красной площади перед комиссией по депутатской этике. Об этом сообщает Nation News.

Ющенко назвал поведение Жириновского, который раздавал людям деньги на Красной площади, называя их «холопами», некорректным с человеческой и политической точек зрения.

«Это просто хамство по отношению к людям», — отметил Ющенко, подчеркнув, что высказывает свое личное мнение.

Ранее в сети появилось видео, на котором Жириновский раздавал деньги посетителям ярмарки на Красной площади. Он называл людей «крепостными и холопами».

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