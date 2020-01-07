Подсчитано число погибших в давке на похоронах убитого генерала Сулеймани
По меньшей мере 56 человек погибли в давке во время похорон убитого иранского военного командира спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, сообщает Reuters со ссылкой на представителя службы экстренной помощи.
Похороны Сулеймани начались вечером 7 января в его родном городе Керман, спустя четыре дня после убийства в результате американского беспилотного удара по Ираку.
По данным источника, в давке погибли не менее 56 человек и еще 210 получили различные травмы.
«К сожалению, из-за сильного скопления людей некоторые сограждане получили ранения, а некоторые были убиты», — добавил он.
Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада.
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