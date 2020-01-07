Пожарные спасли более 30 человек из горящего дома в Иркутске

Пожарные спасли из горящего шестиэтажного дома в Иркутске более 30 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные МЧС по региону.

Пожар произошел на третьем этаже в жилом шестиэтажном доме в переулке Пограничный. Языки пламени быстро распространились с квартиры на коридоры. Некоторые жители, около 200 человек, успели покинуть помещение до приезда спасателей. Также пожарные сняли с верхних этажей еще свыше 30 человек при помощи специальной техники.

Согласно имеющимся данным, в тушении пожара принимали участие 66 человек и 20 единиц спецтехники.

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