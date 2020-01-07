Макрон почтил память жертв в годовщину теракта в редакции Charlie Hebdo

Французский лидер Эммануэль Макрон почтил память жертв теракта в редакции еженедельника Charlie Hebdo и кошерном супермаркете в 2015 году. Он написал слова поддержки семьям погибших на своей странице в Twitter.

«Мы не забудем никогда», — написал президент Франции.

7 января 2015 года было совершено нападение на редакцию журнала Charlie Hebdo в Париже, которая печатала карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда.

Через два дня, вооруженный двумя автоматами Калашникова, ворвался в кошерный супермаркет в районе Венсенских ворот Парижа, открыв стрельбу и захватив заложников.

В результате данных нападений погибли 17 человек, в том числе трое полицейских.

9 января трое террористов были уничтожены.