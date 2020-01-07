Reuters: не менее 30 человек погибли после взрыва самодельной бомбы в Нигерии

Жертвами взрыва на северо-востоке Нигерии стали по меньшей мере 30 человек. Об этом сообщает Reuters.

По имеющейся информации, инцидент случился на мосту в городе Гамбору в нигерийском штате Борно на границе с Камеруном в понедельник, 6 января.

По словам очевидцев, свыше 35 человек были ранены и были госпитализированы.

Пока ни одна террористическая организация не стала брать на себя ответственность за случившееся.

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