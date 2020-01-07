Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве
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По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.
Как стало известно, с ним был задержан еще один человек.
Отмечается, что при обыске у мужчин нашли тепловизор.
Также сообщается, что в лесу была обнаружена убитая косуля.
В данный момент следователи устанавливают обстоятельства случившегося.