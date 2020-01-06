Москвичам пообещали «мягкую» погоду в рождественскую ночь

Москвичей и жиртелей Подмосковья ждет «мягкая» погода в рождественскую ночь, завил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ночь на 7-е января в столице ожидается -3–5°С, по области до -7°С. Холоднее всего будет в Черустях и Дмитрове.

Вильфанд добавил, что если «колядовать как следует, то до минус 8-9°С может опуститься» температура воздуха.

В Рождество днем температура опустится до - 2°С отметил синоптик.

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